Lidt færre underretninger

Antallet af underretninger der indeholder en bekymring for et barn eller ungs trivsel og udvikling i Gladsaxe er faldende

Af Peter Kenworthy

Der var flere underretninger på landsplan i 2018 end året inden. Både på landsplan og i mange af landets kommuner.

– Kommunerne modtog i 2018 samlet 127.182 underretninger, som hver især indeholdt en bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling. Det er en stigning på 7 pct. siden 2017. Kommunerne modtog i 2018 underretninger for i alt 75.019 børn og unge. Det er en stigning på 4.627 børn i forhold til 2017, skriver Danmarks Statistik.

I Gladsaxe var der også en stigning fra 1.305 i 2015 til 1.608 i 2017, men så til gengæld et fald til 1.384 i 2018.

Det var især pigerne i Gladsaxe som der blev indberettet færre af – fra 748 i 2017 til 546 i 218, hvorimod der var marginalt flere indberetninger af drenge fra 2017 til 2018.

Ifølge chef for Familie og Rådgivning i Gladsaxe Kommune, Tine Vesterby, har Gladsaxe i de seneste par år intensiveret indsatsen for at opspore sårbare børn og deres familier så tidligt som muligt med henblik på at støtte før det kommer til en underretning.

Blandt andet med hjemmebesøg af en sundhedsplejerske før fødslen og et frikommuneforsøg, der skal fjerne regler og procedurer der, ifølge Vesterby, gør det vanskeligt at hjælpe børnene på et tidligt tidspunkt.

– Så måske er det denne massive tidlige indsats, som har været med til at knække kurven, så vi i dag modtager færre underretninger end tidligere, tilføjer Tine Vesterby.