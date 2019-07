Lokalplan 243 vedtaget trods modstand

Posthusgrunden går fra legeplads til byggeplads. Foto: Peter Kenworthy.

Byrådet besluttede at der skal bygges lejligheder og en Lidl på posthusgrunden ved Søborg Torv

Af Peter Kenworthy

Der har været borgermøde om byggeplanerne for posthusgrunden ved Søborg Torv, aflevering af 1518 underskrifter imod projektet og over 50 mestendels negative høringssvar. Men onsdag blev den såkaldte lokalplan 243 vedtaget i Gladsaxe Byråd.

I høringssvarene mente Gladsaxe-borgerne blandt andet at Søborg ikke havde brug for endnu en discountbutik, at der burde ligge eksempelvis et kulturhus i stedet, at byggeriet var for højt, at det vil give trafikproblemer, at et nyt supermarked næppe vil tiltrække mange kunder og at det ikke er miljøvenligt at rive et byggeri fra firserne ned.

Andre mente dog at handelsforeningen, som har været modstander af projektet, var bange for konkurrence, og at projektet kan være med til at transformere Søborg Hovedgade fra en landsbygade til et moderne hovedstrøg.

Byrådspolitikerne var absolut heller ikke enige om projektet, der dog blev vedtaget med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstres stemmer på byrådsmødet den 26. juni.

Torben Madsen (Ø) mente ikke at projektet kunne være mindre visionært. – Det kan let opleves som politikerarrogance, når byrådets flertal stort set har ignoreret den meget betydelige modstand, der ses af høringssvarene, tilføjede han.

Lars Abel (C) mente ikke at supermarkedet ville tiltrække flere handlende, men at projektet derimod ville kunne blive dødsstødet for andre butikker i områder.

Og Claus Wachmann (B) mente at man begår en alvorlig fejl, ved ikke at lytte til handelslivet, der for en stor dels vedkommende var imod lokalplanen.

Borgmester Trine Græse (A) mente derimod ikke, at man kunne skrue tiden tilbage til dengang, hvor vi alle handlede i specialbutikker, og der ikke var konkurrence fra internettet.

Og Martin Skou Heidemann (V) synes at der skal ske noget, efter at grunden har stået tom i mange år.

– Det er et trist syn, der minder mest om en manglende tand, i et ellers flot smil, mente han. Ifølge lokalplan 243 skal den nye bebyggelse indeholde en dagligvarebutik på 2.400 m2 i gadeplan, et mindre butikslejemål på 200 m2 og omkring 50 boliger. Der vil også blive etableret en parkeringskælder og 60 cykelparkeringspladser. Byggearbejdet forventes at tage cirka 1 ½ år.