Madaffald genanvendes til biogas og gødning

Charlotte Petersen spurgte i sidste uges avis til prisstigningen på afhentning af affald i parcel- og rækkehuse.

Af Tom Vang Knudsen (A), Formand for Miljøudvalget

Charlotte Petersen spurgte i sidste uges avis til prisstigningen på afhentning af affald i parcel- og rækkehuse. Beslutningen om at indsamle madaffald hænger tæt sammen med Gladsaxes strategi om at leve op til FNs verdensmål og bidrage til den grønne omstilling.

Charlotte Petersen henviser til en stigning på fællesgebyret. Fællesgebyret er det gebyr, der dækker storskrald, genbrugsordninger, haveaffald og genbrugsstation. Kort sagt alt andet end mad- og restaffald. Årsagen til stigningen er en generel prisudvikling på markedet. Hertil kommer de nye skraldebiler, der kører på biogas og nye tilbud som papbeholdere til parcel og rækkehuse og glasbeholdere til etageejendomme. Når vi vælger gasbiler, bidrager vi til den grønne omstilling og et CO2-neutralt Danmark.

Vi har næsten fastholdt prisen på afhentning af dagrenovation på trods af, at vi nu afhenter det opdelt og sender en del til bioforgasning. Da vi valgte at gå over til 14 dages tømning var det ud fra et ønske om at undgå højere gebyrstigning end nødvendigt. De nye beholdere kan rumme mere end de gamle stativer, så vi henter ikke mindre affald, selvom det bliver hentet hver anden uge.

Gladsaxe Kommune afleverer det indsamlede plastaffald til Vestforbrænding, som arbejder for at sikre en højest mulig genanvendelsesprocent. Det indsamlede plastaffald bliver genanvendt til for eksempel kiler, brædder, spande og plastpaller.