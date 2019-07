Mangler værtsfamilie

Det er tilsyneladende sjovt at være udvekslingsstudent. Foto: YFU Danmark.

Non-profit forening søger værtsfamilier til udvekslingsstudenter i Gladsaxe

Non-profit foreningen Youth for Understanding Danmark (YFU) modtager udvekslingsstudenter fra hele verden. 17 af dem venter stadig i spænding på at vide hvor og hos hvem de skal bo i Danmark. Måske skal nogen af dem bo i Gladsaxe?

– Mange af studenterne er fascinerede af det danske sprog og spændte på at tage udfordringen op med at lære det, mens andre ser frem til at bruge et år på at lære verdens lykkeligste folk at kende og at blive klogere på den danske kultur, der ligger bag det, Danmark er kendt for, fortæller YFU.

Studenterne ankommer alle til Danmark den 27. juli og bruger den første uge i deres nye land i en ankomstlejr i Middelfart. I løbet af lejren bliver de introduceret til hvad det vil sige at være ung dansker, sproget, familielivet og den danske kultur.

Den 3. august er ”afhentningsdag”, hvor studenten og værtsfamilien mødes for første gang. De fleste har dog enten mailet, skrevet eller skypet med hinanden før ankomsten.

Et studie fra Tyskland viser, at familier som har en student boende får en øget mellemfolkelig og interkulturel forståelse.

Værtsfamilien sørger for kost og logi, så studenten har en seng, en plads ved spisebordet og et skrivebord. Resten dækkes delvist af studenten og delvist af YFU. Værtsfamilien forpligter sig til at støtte studenten i skoleanliggende og i fritidsaktiviteter, ganske som de ville have gjort med egne børn.

Studenten skal deltage i familiens daglige liv på lige linje med eventuelle værtssøskende. Studenten er et familiemedlem, ikke en gæst. Der tilknyttes to kontaktpersoner til familien og studenten.

En dagligdag som værtsfamilie fungerer præcis som dagligdagen i enhver anden familie.

Man kan læse mere om at være værtsfamilie på vaertsfamilie.yfu.dk og søge om at blive værtsfamilie og på familie.yfu.dk/vfskema. Man kan også kontakte YFU på yfu@yfu.dk eller ringe på 64 76 30 06.

