Medlemstallet går op og ned

Idræts-organisationernes medlemstal er faldet siden sidste år

Af Peter Kenworthy

35 procent af Gladsaxe-borgerne var medlem af en idrætsorganisation i 2018. Et fald på to procentpoint siden 2017, men en stigning siden 2014. Det er især de under 12-årige og de 13-18 årige, der er medlemmer af en idrætsorganisation.

På landsplan er medlemskabet derimod steget siden sidste år men faldet siden 2014, ifølge tal fra Danmarks Statistik.

I Gladsaxe er det især fodbold, svømning og gymnastik der trækker, selvom alle tre sportsgrene har oplevet større eller mindre fald i interessen siden sidste år.

Derimod stiger interessen for badminton, bordtennis og tennis.