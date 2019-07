Messingsuppe for alle

Der er både soloundervisning og samspil på programmet hos FDF Gladsaxe Brass band. Foto: Privat.

FDF Gladsaxe Brass Band åbner dørene for nye elever

Af Redaktionen, redigeret

Børn fra ni-års-alderen kan tilmelde sig til FDF Gladsaxe Brass Band helt uden musikalske forudsætninger. Bandet har instrumenter til børnene, og underviserne tager sig af børnenes musikalske oplæring.Ikke mindst gennem soloundervisning.

– I disse tider med flere elever per klasse i folkeskolen, færre pædagoger til børnene i daginstitutioner og stigende skærmforbrug både blandt børn og voksne, hvor tit er det så, at et barn har 25 minutters sammenhængende en-til-en voksentid uden afbrydelser? Det kan de få hos os, siger orkesterleder Kim Kjær Andersen.

Når et barn har fået et instrument og har gået til undervisning i nogle måneder, bliver den suppleret af sammenspil i elevorkesteret. Undervisning og sammenspil finder sted mandag eftermiddag i Buddinge Kirke.

FDF Gladsaxe Brass Band har eksisteret siden 1968. Det drives på frivillig og ulønnet basis.

pk