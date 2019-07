Nedslidt og klar til arbejde

60-årig pædagogmedhjælper raskmeldt trods nedslidningsskader og protesekrævende skulder

Af Peter Kenworthy

Laila Jensen er pædagogmedhjælper og bor i Gladsaxe Kommune. I 42 år har løft af små børn ødelagt hendes skuldre. Men ifølge både Jobcenter Gladsaxe og Ankestyrelsen skal hun, ifølge Fagbladet FOA, der har interviewet hende til en artikel i deres blad, søge et andet arbejde.

Ifølge bladet har Jobcenter Gladsaxe raskmeldt hende og Ankestyrelsen har afvist en klage over beslutningen.

– Derfor er jeg lige nu tvunget på arbejde. Jeg prøver at holde den gående med ferie- og seniordage, så jeg kan undgå at arbejde fuld tid. Jeg har det værst sidst på ugen og må rekreere i weekenden, så jeg kan få ro i mine arme, siger 60-årige Laila Jensen, der tilføjer at hun tager smertestillende piller hver dag.

Jobcenteret har anerkendt Lailas skulderproblemer og bevilget hende en personlig hjælper til praktiske opgaver som bleskift. Men hendes 18 timers hjælp blev halveret, Laila blev raskmeldt, hendes sygedagpenge stoppet, og jobcenteret siger at hun skal droppe pædagogmedhjælperjobbet, fordi de mener at hun kunne påtage sig andet arbejde, skriver Fagbladet FOA.

– Jobcentret vil have, at jeg skal sige mit job op og søge noget andet, men det gør jeg altså ikke. Jeg ved jo, at jeg ikke får et andet job, for jeg har kun tiende klasse og har aldrig været andet end pædagogmedhjælper. Jeg elsker mit arbejde, siger Laila Jensen.

Ifølge FOA er Laila Jensens sag et klassisk eksempel på nedslidning.

– Hun får en raskmelding, fordi jobcentret mener, at hun ikke er syg. De mener, at hun bare kan bruge sin erfaring til at få andet arbejde, men glemmer, at ufaglærte job ofte er fysisk belastende. Problemet er, at hverken lovgivningen eller kommunen ser på hendes samlede situation og ikke tager hensyn til hendes reelle jobmuligheder på et andet arbejdsmarked, siger socialpolitisk konsulent i FOA, Nanna Mørch.

Gladsaxe Bladet har bedt om en kommentar til Laila Jensens sag fra Gladsaxe Kommune, blandt andet på hvorfor hun er blevet raskmeldt. Kommunen har svaret at man, da der er tale om en personsag, ikke kan udtale sig om den konkrete sagsbehandling.

Ankestyrelsen har tavshedspligt og siger at man ikke kan udtale sig i konkrete sager.