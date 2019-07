Ny fanklub søger indflydelse i AB

Supporters Trust AB vil have fanrepræsentation i AB A/S

Af Jan Løfberg

En ny fanforening med et bankende grønt hjerte. Det er det, som Supporters Trust AB (STAB) står for. Det påpeger såvel den ny forenings formand Mikkel Vallentin og kasserer Per Kirkbak på.

Stiftelsen bunder i utilfredshed, men sigtet er positivt. STAB forsøger at få AB tilbage til storhed. Foreningen blev stiftet den 5. juli og i løbet af den første uge, havde foreningen tegnet 20 medlemskaber. Det koster 600 kroner at blive medlem. Kasserer Per Kirkbak fortæller, at STAB har fået den første lokale virksomhed som medlem.

På foreningens hjemmeside www.stab1889.dk hedder det blandt andet: – AB har gennem en mangeårig periode leveret utilfredsstillende resultater både økonomisk og sportsligt. Som fans har vi i mange år støttet op om klubben, til trods for, at vi har været vidne til dens forfald. Det er igennem denne periode blevet mere og mere åbenlyst, at klubben ikke drives optimalt.

Og videre: – Vi ved fra tribunen, at afstanden mellem klubbens administration og fanside bliver længere og længere og vi oplever at forholdet generelt mangler gensidig tillid og respekt. Det er vores klare opfattelse, at det samme desværre også gør sig gældende mellem AB A/S’ administration og ledelsen i amatørafdelingen på Skovdiget.

STAB ønsker at favne hele ABs fanskare – både AB Forever og de uofficielle fraktioner – til at arbejde for en fælles sag. STAB arbejder på at rejse penge til at opkøbe andele i klubben. Målsætningen går på at opkøbe nok andele til at sikre en fanrepræsentant i klubbens bestyrelse.

Fra formålsparagrafferne i STAB hedder det:

1) Sikre en strategisk funderet og økonomisk ansvarlig drift af AB A/S med det sportslige område som selskabets højeste prioritet.

2) Arbejde for et stærkt samarbejde mellem AB A/S, Akademisk Boldklubs amatørafdeling samt Fanscenen.