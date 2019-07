Ny fredskov

Miljøstyrelsen freder skovstykke efter anmodning om en ny vurdering

Af Peter Kenworthy

Mørkhøjgårds Skov, der ligger ved Sydmarken og Mørkhøj Bygade, har ændret status fra park til fredskovspligtig skov, efter en anmodning fra Dansk Naturfredningsforening Gladsaxe.

– Arealet er så forvildet, at det burde noteres som fredskov, skriver Miljøstyrelsen blandt andet i afgørelsen, efter at man havde besigtiget området.

Miljøstyrelsen vurderer, at arealet er vokset ind i fredskovpligtig tilstand mellem 1994 og 1999.

Ifølge Naturstyrelsen er det forbudt at bygge i fredskov. Fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge og lignende, der naturligt hører til en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen, skriver styrelsen på deres hjemmeside.

Miljøstyrelsen påpeger, at langt den største del af de danske private skove og alle offentlige skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i landet var blevet ryddet, kan man læse på styrelsens hjemmeside.