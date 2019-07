Ny varmerekord

Der har været god brug for Buddinge Strand i sommervarmen. Foto: Peter Kenworthy.

Juni var rekordvarm på verdensplan

Af Peter Kenworthy

Hvis du har gået og haft det hedt i sommervarmen, hjemme i Danmark eller på udlandsferien, er der en god forklaring. Juni var nemlig den varmeste der nogensinde er målt på verdensplan – det vil sige siden 1880.

Ifølge det amerikanske videnskabelige etat NOAA, der studerer forholdene i havet og i atmosfæren, har ni af de ti varmeste juni måneder forekommet siden 2010

– Det var det varmeste halvår for Sydamerika, dele af det sydlige Afrika, Madagascar, New Zealand, Alaska den vestlige del af Canada, Mexico, Østasien, samt for Atlanterhavet, det Indiske Ocean og Beringshavet, skriver NOAA.

Varmen var også udpræget i Europa, hvor flere lande satte nye varmerekorder, og 2019 bliver med sikkerhed et af de fem varmeste år man har målt, tilføjede man.

Selvom blandt andet Jylland har haft mere blandet sommervejr, sneg juni sig ind på en tiendeplads over varmeste måneder i Danmark målt siden 1874. Især var varmen høj i Københavnsområdet.

– Juni har temperaturmæssigt været pænt over normalen. På månedens sidste dag toppede temperaturen på Nordsjællands kyst med 32,7 °C, hvilket er mindre end tre grader fra den absolutte varmerekord for juni (35,5 °C i 1947) og den varmeste junidag i 19 år, fortæller klimatolog på DMI, Mikael Scharling.

I Gladsaxe kom temperaturen op over 20 grader på de fleste af månedens dage. Især var det varmt i den sidste uge af juni, hvor kviksølvet flere dage kom op over de 30.

Vejret i Gladsaxe har, som den opmærksomme læser måske har bemærket, været lidt køligere i juli end i juni. Dog havde juli også flere dage omkring eller over de 30 grader.