Nye medaljer til Bagsværd-løbere

De gode resultater fortsætter for Bagsværd Atletik Club

Af Redaktionen, redigeret

I forbindelse med Royal Run i København, løb et særligt elitefelt en engelsk mil – 1609 meter.

Her vandt Bagsværd Atletik Clubs Christoffer Frost-Johansen løbet og titlen som Danmarks hurtigste miler i tiden 4.14 på en suveræn spurt.

Der afholdtes også DM i 10 kilometer landevej til Royal Run.

Her fik Bagsværd Atletik Club tre nye Danmarksmestre: Joachim Weel for ungsenior i tiden 30.33, Anton Østdal for juniorer i 30.30 og Joel Ibler Lillesø for 16-17 årige i 30.35.

De tres præstationer gjorde, at klubben samtidigt vandt sølv for DM-hold senior. pk