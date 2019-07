Nyt legetøj på cykelstien

Man ser enkelte elektriske løbehjul i bybilledet i Gladsaxe. Her på Søborg Hovedgade fra udlejningsfirmaet Lime. Foto: Peter Kenworthy.

El-løbehjul gør indtog over hele verden. I Gladsaxe ikke så meget endnu

Af Peter Kenworthy

Førhen var et løbehjul noget børn brugte til at lege med. Nu er udlejning af elektriske løbehjul blevet både big business og en måde flere og flere transporterer sig rundt på, efter at det blev tilladt at køre med dem på danske cykelstier i januar.

Ifølge udlejningsfirmaet Lime, der har flere hundrede el-løbehjul rundt om i København, er el-løbehjulene en nem, billig og grøn måde at transportere sig rundt på.

Man ser endnu kun enkelte elektriske løbehjul i Gladsaxe.

– Vi har ikke set det udbredt i Gladsaxe endnu, hverken i uheldsstatistikkerne eller på gaden. Men vi regner med at se det på et tidspunkt, med mindre det går af mode, fortæller teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune, Carsten Høeg Maegaard.

Men i København, og i storbyer over hele verden, har el-løbehjulene for alvor gjort deres indtog. Så meget, at Københavns Kommune vil have antallet reguleret.

I USA, hvor dillen med at leje el-løbehjulene startede i 2017, har de forårsaget flere dødsulykker og utallige andre ulykker. Her ser mange medtrafikanter dem som en decideret plage.

I Beverly Hills blev løbehjulene bandlyst i seks måneder. I Paris er løbehjulene blevet forbudt på byens fortove. Og i Helsingborg opfordrer den lokale transportstyrelse til man at gør løbehjulene forbudt igen, efter en mand blev dræbt mens han kørte på et af dem, dagen efter at de blev introduceret i byen i slutningen af maj.

Husk færdselsreglerne

I et høringssvar til Færdselsstyrelsen om el-løbehjulene, mente Cyklistforbundet at el-løbehjulene kan have potentiale til at styrke mobiliteten i de danske byer, og at de kan være med til at nedbringe antallet af biler og mindske trængslen i de store byer.

– Det er dog beklageligt, at de nye typer transportmidler opfordrer til en lige så fysisk inaktiv livsstil som bilismen, tilføjede

Cyklistforbundet, som samtidigt udtrykte bekymring for at færdselssikkerheden ville kunne blive forringet for cyklister når el-løbehjulene kom på cykelstierne.

Et el-løbehjul må højst kunne køre 20 km/t, skal være CE-mærket og skal have lys og reflekser på. Og så skal man køre på cykelstien og følge cykelreglerne, være fyldt 15 år og overholde promillegrænsen på 0.5, siger Rådet for Sikker Trafik.

Rådet anbefaler samtidig at man øver sig i at beherske løbehjulet, før man kører i trafikken.

Trafikstyrelsen tilråder at man er opmærksom på at man er en ny trafiktype, der ikke afgiver nævneværdig støj og kan køre hurtigere end medtrafikanterne forventer.

– Sørg derfor for at være synlig i trafikken. Det gør du for eksempel ved at sikre dig, at du får øjenkontakt med svingende bilister og ved at være tydelig i din tegngivning, så andre trafikanter ved hvad du vil foretage dig. Du skal også altid – ligesom øvrige trafikanter – tilpasse din hastighed efter forholdene med særligt hensyn til andres sikkerhed samt vej-, vejr- og oversigtsforhold, siger Trafikstyrelsen.