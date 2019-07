Om tonen indenfor sundhedsvæsenet

Hvis man går på biblioteket, oplever man ikke grove beskyldninger – eller får skyld for fejl.

Af Benedikte D. Jensen, Provst Bentzonsvej 83 st. dør 2

Hvis man går på biblioteket, oplever man ikke grove beskyldninger – eller får skyld for fejl.

Heller ikke i uddannelsessystemet oplever man lignende. Går man derimod til lægen eller hen for at få taget en blodprøve, bliver man mødt med nedvurderinger og ligegyldighed. Hvis der sker en fejl, er det fin skyld, får du at vide.

Manglende tilførsel af ressourcer – og dermed manglende tid – er årsagen, dårlig opførsel kan undskyldes.

Patienter må tåle og udholde, at sundhedspersonale behandler dem efter forgodtbefindende. Patienter kan så få afløb derhjemme ved at tale med naboen.

Er de manglende ressourcer årsagen til den dårlige opførsel – og kan derfor undskyldes?

Jeg mener nej!

Der er noget galt med kulturen i sundhedsvæsenet! Omgangstonen er under al kritik.

Desværre tror jeg ikke, at sundhedspersonale generelt set kender noget til udøvelse af selvkritik.

Så hvad kan vi gøre ved den dårlige kultur?

Jeg er af den opfattelse, at det er uacceptabelt, hvis patienter må skydes i sænk, hvis sundhedssystemet skal overleve.

Hvad synes I?