Op på cyklen!

Over halvdelen af borgerne i Gladsaxe cykler mindst en gang om ugen. Foto: Peter Kenworthy.

Cyklistforbundet vil gøre cykelpolitik til sundheds- og klimapolitik. Kommunen er i gang, men regeringen skal også op i gear

Af Redaktionen, redigeret

Cyklister sparer på CO2-kontoen, øger sundheden og gør bilkøerne mindre. Derfor skal politikerne satse på cyklerne, mener Cyklistforbundet ikke overraskende.

– Vi håber især, at cykelpolitikken nu endelig kan løftes fra at være ren transportpolitik til også at være sundhedspolitik, klimapolitik, bypolitik samt børne- og ungdomspolitik, udtaler direktør i Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Tilbage i januar havde Cyklistforbundet fire forslag til politikerne: tilskud til at købe elcykler, flere 30 km/t-zoner, skattemæssig fordel for cykelpendlere og støtte til kommunerne til at anlægge flere trygge og sikre cykelstier.

Klaus Bondam var derfor enig i et forslag, som dukkede op i løbet af valgkampen: At man skulle undtage investeringer i cykelinfrastruktur fra det kommunale anlægsloft.

– Det er der god musik i. Anlægsloftet er ofte en kedelig hindring for, at kommunerne kan anlægge ny cykelinfrastruktur, siger Klaus Bondam.

Og Gladsaxe er man allerede i gang på cykelfronten. Beboerhuset i Værebro kører med naboskabscykler, SIF Gruppen har købt bycykler og Novo har købt pendlercykler. Kommunens elever kan låne en af 36 børnecykler og de ansatte på Rådhuset en almindelig eller en el-cykel.

Gladsaxe Kommune satser desuden på Supercykelstier, som man som pendler kan anvende for at komme på arbejde. 94 procent af det kommunale vejnet er trafiksaneret med cykelstier eller 30-40 km/t hastighedszoner. Der er løbende cykelkampagner som Alle Børn Cykler. Og i 2016 blev Gladsaxe udnævnt til Årets Cykelkommune.

Kommunen etablerer desuden nye cykelstier ved Telefonfabrikken, på Tobaksvej og på Grønnemose Allé mellem Mars Allé og kommunegrænsen.

I den Nationale Cykelundersøgelse for 2018, scorer Gladsaxe højt i forhold til brugertilfredshed fra kommunes cyklister – kun fem procent er utilfreds med at være cyklist i kommunen. Her fortalte 53 procent også, at de cykler mindst en gang om ugen.

Tallet er seks procentpoint mindre end i 2016. Dog er antallet af Gladsaxe-borgere der siger de cykler dagligt steget markant.

I Danmark som helhed sagde 44 procent i 2018 at de cykler mindst en gang om ugen, i Region Hovedstaden var tallet 51 procent.

pk