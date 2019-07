Parkeringskontrollen fortsætter

Der bliver stadig kontrolleret parkering i Gladsaxe, trods en ny lov. Foto: Peter Kenworthy (arkiv).

Flere små kommuner dropper parkeringskontrollen på grund af ny lov, men ikke Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Byrådene i flere små kommuner har nu besluttet at droppe parkeringskontrollen. Årsagen er at kommunerne fra starten af i år har skulle aflevere 70 procent af parkeringsafgifterne til staten, mod 50 procent førhen, på grund af en ny lov der trådte i kraft i år.

I aftaleteksten til loven begrundes ændringen med, at en række kommuner har ”meget høje indtægter fra parkering også efter modregning i bloktilskuddet”.

– P-billetter må ikke være en pengemaskine eller skjulte skatter for kommunerne, sagde daværende økonomi- og indenrigsminister Simon Ammitzbøll-Bille (I) sidste år.

Gladsaxe Kommune har dog ikke tænkt sig at ændre på kommunens parkeringskontrol.

– Lovændringen har ingen indflydelse hos os. Vi ser Parkeringsservice som et adfærdsregulerende tiltag, til gavn for lokale virksomheder og vores borgere, og ikke som en pengemaskine. Så vi fortsætter med vores parkeringsvagt, men håber at den nye regering laver loven om igen, udtaler formand for Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune, Ole Skrald (A).

Gladsaxe Kommune overtog i 2016 parkeringskontrollen fra politiet. Den varetages nu af kommunale p-vagter. I 2017 uddelte Gladsaxe Kommune 1.165 parkeringsafgifter og parkeringsbøder for over en halv million kroner. I 2018 uddelte man 1.303 afgifter.

Kommunen modtager et stadigt stigende antal henvendelser fra borgere, der beklagede manglende håndhævelse af parkeringskontrollen. Du kan læse om parkeringsreglerne på gladsaxe.dk/parkering og tippe kommunen om ulovlig parkering på gladsaxe.dk/tipkommunen.