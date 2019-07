Poster til Bruus

Socialdemokraten Jeppe Bruus bliver formand for et folketingsudvalg og retsordfører

Af Redaktionen, redigeret

Det bliver den 41-årige Gladsaxeborger Jeppe Bruus, der sætter sig på den eftertragtede post som formand for Folketingets Transport- og Boligudvalg. Et udvalg, der plejer at være besat af jyder. Jeppe er også valgt til Socialdemokratiets nye retsordfører.

– Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes at få formandsposten. Vi står overfor at skulle omstille både transport- og boligsektoren til at være bæredygtig. Det kræver mere forskning og udvikling af vores infrastruktur. Både i forhold til transportformer og vores boliger. Det glæder jeg mig til at kaste mig over, siger Jeppe Bruus.

Jeppe Bruus har gennem flere år kæmpet for at øge opmærksomheden på de trafikale udfordringer, som Hovedstadsregionen står over for. Særlig den trafikstøj, som præger mange borgere i Gladsaxe og Københavns Omegn, hvor han selv bor.

– I Gladsaxe alene lever over 20.000 borgere med gener af for meget trafikstøj. Udviklingen har været voldsom. Ikke alene i Gladsaxe, men mange steder i landet. Det vil jeg gerne være med til at sætte fokus på og gøre noget ved, siger Jeppe Bruus, der også får noget at se til som ny retsordfører for regeringspartiet.

jll