Regningen for ny affaldsordning

Af Charlotte Petersen, Hjortevænget 10

Hmmm, lige så såre jeg havde skrevet et indlæg og mail til kommunen så modtager jeg en ny ejendomsskattebillet med opgørelse over det nye regnskab og beløb der skal betales. Der er en stigning på 324,27 kr. på fællesgebyret. Tømningshyppighed er ikke beskrevet, men prisen er næsten den samme som tidligere og hvis ellers brevet modtaget fra miljøafdelingen står til troende, så er prisen for at få tømt en beholder steget næsten 50 %. Ydermere er prisen for en ny beholder blot tilskrevet.

Kan det virkelig have sin rigtighed, at kommunen smykker sig med fine ord om, at vi er blevet så gode til at håndtere vores affald, når det i realiteten er kommunen der blot har haft snablen nede i borgenes lommer for at betale for noget som ikke er blevet efterspurgt af borgene?

Jeg komposterer det, der er muligt at kompostere, og har ikke meget andet end restaffald. Så i realiteten er jeg nu i en situation, hvor jeg skal betale for en ny ydelse, som jeg ikke har efterspurgt og ikke har brug for.

Samtidig så hører vi om, at det indsamlede plast ikke genanvendes, så nu er det store spørgsmål, hvad det er jeg får for de ekstra penge jeg betaler.

For hvad sker der i realiteten med madaffaldet?

Går det mon som med plasten?