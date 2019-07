Reparations-café søger frivillige fiksere

En ny Repair Café er åbnet på Seniorcenter Rosenlund i Mørkhøj

Af Redaktionen, redigeret

Har du øje for at fikse små dingenoter eller reparere større dimsedutter? Så er det dig, Seniorcenter Rosenlund søger til en ny hyggelig café, hvor borgere kan mødes og fikse sager sammen.

En flænge i skjorten, en løs forbindelse i brødristen, nye ledninger i lysekronen og nyt liv i mobilen.

Listen over ting og sager, der kan trænge til at blive fikses eller fintunet, er lang. En lige så lang ønskeliste over frivillige står Seniorcenter Rosenlund lige nu med til deres nye café.

Caféen, der skal hedde Repair Café, skal nemlig gerne være fyldt med frivillige fiksere, når dørene til reparationscaféen åbnes for første gang søndag den 11. august fra 10 til 14. De frivillige fritidsfikseres opgave bliver at hjælpe sine medborgere med at fiske alskens forskellige ting og sager. Alle borgere er inviteret til at starte og udvikle caféen.

Det er ganske gratis at møde op i reparationscaféen. Det samme er kaffen, kagen og de forskellige værktøjer, der stilles til rådighed i værkstedet.

Fællesskab i fokus

Repair Caféen på Rosenlund på Mørkhøjvej 336 er ikke den første af sin slags. I øjeblikket er der en Repair Café i 16 danske byer, og 25 nye er på vej.

Det er foreningen Repair Café Danmark, der har startet stafetten, som Seniorcenter Rosenlund nu har grebet. Formålet er at skabe fællesskab på tværs af sociale, kulturelle, politiske og religiøse forskelle.Udover over fokus på fællesskabet er meningen med Repair Caféerne at vise, at det er muligt at reparere ting frem for bare at kassere og købe nyt. Det fortæller centerleder Jeanette Spangsberg.

– Jeg synes, det kunne være spændende at starte en Repair Café på Rosenlund i Mørkhøj, så vi kan være med til at arbejde for en bæredygtig fremtid ved at tilskynde folk til at reparere gamle ting og sager, som ikke fejler noget, men som måske trænger til at blive fikset lidt op, siger hun.

Vil du være en del af caféen på Rosenlund, eller vil du blot høre mere om den, kan du kontakte aktivitetsmedarbejder Marianne Odgaard på 39 57 45 00 eller marod@gladsaxe.dk. jll