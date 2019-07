Sådan bekæmpes pileurt

Japansk pileurt er ikke haveejerens ven. Foto: Privat.

De invasive arter japansk pileurt og kæmpepileurt kan skabe problemer for både vores natur og bygninger

Af Redaktionen, redigeret

De spreder sig enormt let, derfor skal du være ekstra opmærksom, når du bekæmper dem. Japansk pileurt og kæmpepileurt er kraftige stauder fra Østasien, som er blevet indført i Europa som prydplanter. Men de er invasive arter, der som landskabsukrudt er uønskede i vores haver og naturområder, fordi de skaber flere problemer.

Pileurterne kan udkonkurrere andre arter i den danske natur, fordi de så let spreder sig. De kan ødelægge skrænter, brinker og bygningsfundamenter, og deres rødder kan nå to meter ned i jorden og helt op til syv meter ud fra den synlige plante. Du kan læse mere om planterne og finde links til, hvordan du bekæmper dem, via gladsaxe.dk/pileurten

Planterester

Selv en lille stilk eller rod kan lave nye planter. Derfor skal du, når du bekæmper pileurten, aflevere alle planteresterne på Genbrugsstationen. Sørg for at komme dem i en klar plastiksæk, som er forsvarligt lukket og har en label på med teksten ’invasiv art’ eller navnet på arten. Planteresterne må ikke afleveres til eller havne i komposten, da selv små stængelstykker kan spire og dermed sprede sig yderligere.

Der arbejdes i øjeblikket på en løsning for afhentning af invasive arter på samme måde som storskrald og haveaffald.