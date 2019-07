Sådan bliver du 100 procent ferieklar

Det er endelig blevet sommerferie. Børnene har fri fra skole, og I har endelig fået ferie fra arbejdet også. Nu skal der hygges. I skal ud og opleve. Skal det være en succesfuld ferie, kan lidt planlægning anbefales - så I sikrer jer, at I er helt ferieklar.

Få styr på det praktiske

For det første skal der styr på det praktiske. Skal du uden for de danske grænser, kan det være godt med styr på de forskellige valuta. Det er en fordel, at du er bevidst om, hvad diverse ting koster i udlandet ud fra den danske Krone. På den måde undgår du at blive snydt, når du køber noget i en fremmed valuta.

Et beløb på 150 Schweiziske Franc lyder muligvis ikke af meget, men efter en hurtig valutaomregning, vil du finde ud af, at det er mere end 1000 danske kroner. Du kan se aktuelle valutakurser her. Ud over at have styr på økonomien, kan det være en fordel at få styr på forsikring.

Er der styr på rejseforsikring for alle medlemmer? Dækker forsikringen over alle de dage, I er afsted? Er nogle af jer meddækket? Har i styr på bilens forsikring? Har I det blå sygesikringsbevis? Alle disse praktiske ting er gode at have på plads godt inden ferien. Det kan også være smart at få nedskrevet alle bookings og tjekke om I mangler nogle overnatninger.

Skal I besøge alverdens forlystelser eller museer, kan det være en fordel at bestille billetter hjemmefra, så I kan springe køerne over. Et godt tip er også at få styr på bilen, få den rengjort og købe en masse gode småting til bilen, hvis I skal på bilferie. Det kan være håndsprit, servietter, indkøb af vand og snacks. Det kan også være en god idé at bage lidt pølsehorn og pizzasnegle, hvis det er en lang kør selv-ferie.

Få styr på underholdning og oplevelser

En ferie kræver underholdning, om ferien bliver brugt i bil, ved pool, i fly eller på strand. For at kunne slappe af, skal der nemlig lidt planlægning til. Det er for eksempel et smut forbi biblioteket efter nogle gode bøger. Det kan også være en idé at anskaffe nogle e-bøger eller lydbøger.

Det kan også være en idé at finde på underholdning der ikke kræver en tablet eller smartphone. En afstressende ferie kræver nemlig også, at vi kommer væk fra vores skærme. Derfor handler det om at få styr på andre former for underholdning og oplevelser. Det kan eksempelvis være at anskaffe nogle gode spil. Det kan være spil som Partners, Bezzerwizzer eller Hint. Det kan også være noget så simpelt som et slag kort eller terninger til en omgang Yatzy.

Ferie handler om at kunne hygge sammen i fællesskab og alene. Uden nogen stress og uden at blive mindet, om alt det der sker derhjemme. Derfor er et godt tip at pakke smartphones væk. Derfor kan det også anbefales at få styr på diverse ferieoplevelser, inden I tager afsted. Hvad I skal besøge, hvad der er must sees, og hvad der godt kan glippe.