Samarbejde med stammer

Friske KFUM-spejdere klar til at slæbe rafter. Foto: Privat.

KFUM-Spejdere har fået nye rafter

Af Jan Løfberg

KFUM-spejderne i Søborg er stolte over, at Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) Lokalforeningspulje har valgt at støtte dem med køb af helt nye rafter. De gamle rafter var nemlig ved at være slidt op af de aktive spejdere. Rafter er mindre grantræer der bindes sammen, så spejderne kan bygge spiseborde, platforme de kan bo på og andre bygningsværker. At bygge med rafter kræver samarbejde, da det er praktisk taget umuligt at bygge med rafter alene. Seniorspejderne valgte for et par år siden at bygge en kæmpe platform, hvor de skulle bo i 24 timer. De måtte ikke betræde jorden, men skulle klare sig der oppe på platformen. Sådan et projekt krævede en masse forberedelse, som de unge spejdere selv stod for, men også sunde rafter at bygge med. De nye rafter er så friske, at saften stadig sidder i træet, hvilket også kunne mærkes, da de skulle lægges på plads i raftestativet. Nu skal rafterne ligger henover sommeren og tørre noget mere, så de er klar til at blive taget i brug til efteråret.