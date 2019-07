Skal der graves igen?

Endelig fik vi så nyasfalteret den del af Gladsaxevej der har været plaget af opgravninger til nedlæggelse af Fjernvarmerør. Men næppe er asfalten blevet kold før man kan iagttage at der er blevet sat nye markeringer på vejen ud for Niels Bohrs Alle. Det kan da ikke være rigtigt at der skal graves igen, er […]

Af Mogens Rose, Gladsaxevej 51 F