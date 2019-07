Skal du lægge nyt gulv på badeværelset?

SPONSORERET INDHOLD: Hvis dit gamle gulv er slidt, eller du trænger til noget fornyelse, er der nogle overvejelser du bør gøre dig. For hvilken type gulv er bedst? Hvad er fordele og ulemper?

Epoxygulv

Det nye store indenfor gulvbelægning er epoxymaling.

Fordele: Enormt slidstærkt, skridsikkert og har en flot finish. Det er velegnet i de fleste hjem og rum, og så er det nemt at rengøre. Epoxy er en overfladebehandling og kan lægges oven på dit eksisterende gulv uden at fjerne det.

Ulemper: Desværre skal du have en certificeret fagmand til at lave det for dig, da det er enormt udfordrende at arbejde med. Disse er der ikke så mange af endnu, og det kan derfor blive en stor udgift alene i transportkompensation.

Terrazzogulv

Terrazzo er kommet tilbage. Med sit unikke udtryk er ingen i tvivl om hvilket gulv du har.

Fordele: Det er ufatteligt slidstærkt. Det er ”blødt” at gå på. Dit gulv bliver helt unikt, ingen vil kunne få samme gulv som dig.

Ulemper: Det er et vovet valg, som holder hele din livstid. Du kommer ikke til at kunne undskylde dig med at gulvet skal skiftes fordi det er slidt. Det er ikke et helt billigt gulv.

Klinker

Klinker er det klassiske valg til badeværelset.

Fordele: Du kan bruge samme klinke på gulvet som på væggene. Utallige valgmuligheder. Flot finish. Alt efter valg af klinke kan det have et decideret luksuriøst udtryk.

Ulemper: Bliver nemt glatte. Klinker er dyre i indkøb, ikke nemme at lægge selv og er forholdsvis skrøbelige. De flækker måske hvis du taber noget på dem.

Betongulv

Beton har gjort sit indtog i danskernes hjem.

Fordele: Kan gøres relativt billigt. Flot, råt look.

Ulemper: Giver måske udfordringer med akustikken. Bliver glat. Kan flække hvis det ikke lægges ordentligt. Bør ikke være et gør-det-selv projekt.

