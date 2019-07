Skøjtehal i nærområdet

Næsten enigt byråd godkender placering af ny skøjtehal lige ved siden af den gamle

Af Peter Kenworthy

Man skulle holde tungen lige i munden, da placeringen af en ny skøjtehal blev diskuteret på byrådsmødet 26. juni. Men bag udtryk som ”byggefelt 1B” lå simpelthen, at skøjtehallen planlægges opført lige bag ved den gamle.

Især Dansk Folkeparti var glade for at der kommer en ny skøjtehal.

– Det har vi kæmpet for siden 2004, mens alle andre har været mere eller mindre imod. Vi støtter sagen fuldt ud, at man arbejder med 1B som placering, fortalte Kristian Niebuhr (O) byrådet.

Kun Lars Abel (C) stemte imod, blandt andet fordi han mente at placeringen på byggefelt 1B indskrænker idrætsarealet på området.

Den gamle skøjtehals konstruktion bevares, så den kan bruges til andre aktiviteter.