Skolerne i Bagsværd?

Af Gunnar Svendsen, SF

Byrådet har vedtaget, at der fortsat skal være tre skoler i Bagsværd: Skovbrynet skole, Bagsværd skole og Stengård skole.

Man foreslår også, at der indenfor en periode på 8-10 år skal bygges en ny skole i Bagsværd og at Skovbrynet skole lukkes. Dette forslag skal modvirke tendensen til, at rigtig mange af de familier i Skovbrynet skolens distrikt, der ikke bor i Værebro bebyggelsen, vælger en anden skole end Skovbrynet skole til deres børn.

Men hvorfor gør de det?

Skolens bygninger er helt på højde med kommunens andre skoler og de faglige resultater og forældrenes tilfredshed med skolen er upåklagelige. Nogle få nævner skolevejen, men de fleste er vist overbevist om, at det skyldes, at en stor del af børnene fra Værebro bebyggelsen er tosprogede, og mange ønsker åbenbart ikke at deres børn skal gå i skole med tosprogede elever i det antal, som der er på Skovbrynet skole.

Løsningen på problemet skulle så være, at man bygger en ny skole på f. eks. Ringbos område. Det vil koste ca. ½ milliard og det vil tage 8-10 år.

Hvem skal så gå på den nye skole? Alle har frit skolevalg og alle har ret til gå på den nærmeste folkeskole. Det betyder at alle børnene – også de tosprogede – der bor i Værebro bebyggelsen, og i dag går på Skovbrynet skole, vil vælge den nye skole. Der vil altså være ligeså mange tosprogede elever på den nye skole, som der nu er på Skovbrynet skole.

Man skal vist tro på julemanden for at tro på, at fordi skolen ligger et andet sted, men med det samme antal tosprogede elever, så vil eleverne fra de øvrige dele af skoledistriktet pludselig strømme til.

Det er da for naivt.