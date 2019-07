Sol og Salah i Høje Gladsaxe

Seejou King forklarer, og drengene lytter. Foto: Peter Kenworthy.

To AB-spillere legede trænere til fodboldskole i Høje Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Vores HG havde gratis fodboldskole i sidste uge. Her kørte to AB-spillere, Seejou King og Simon Holden, 10-12 børn og unge igennem skudtræning, dribbleøvelser, hovedstød, firkant og en 5-a-side kamp, hvor også de to grønblusede deltog – begge dog i forsvaret.

Der var både en lille ”Messi”, en ”Ronaldo” og en ”Salah” med bag ved Høje Gladsaxes højhuse, og AB-spillerne håbede måske på at finde et par nye talenter til AB. Ikke mindst hvor holdet nu satser på de unge.

Og træningen blev taget seriøst, både af de to trænere og børnene.

– Træning er det vigtigste. Det er der man bliver god. Kamp er det sjove, som Seejou King pointerede overfor deltagerne.

Der var også en god del ros til børnene, for en god indsats i såvel træning som kamp.

– Du skyder lige så hårdt, som en på vores hold der hedder Sylle, som King fortalte en dreng i en blå trøje.

Vores HG er en boligsocial helhedsplan i Høje Gladsaxe, der blandt andet fokuserer på tryghed og civile fællesskaber, kriminalpræventive indsatser samt forebyggelse og forældreansvar. Helhedsplanen er et samarbejde mellem Gladsaxe Kommune, Boligforeningen 3B, Boligforeningen AAB, Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, fsb Gladsaxe og Lejerbo.