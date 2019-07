Solenergi i svømmehallen

Bagsværd Svømmehal får solcelleanlæg

Af Redaktionen, redigeret

Som et led i sidste års renovering af Gladsaxe Svømmehal blev der etableret et større solcelleanlæg, der netop er sat i drift. Nu har Gladsaxe Kommune fået tilladelse til også at etablere et lignende anlæg på Bagsværd Svømmehal.

Det betyder, at en endnu større del af svømmehallernes energiforbrug i fremtiden vil blive dækket af vedvarende solenergi fra egne anlæg. Samtidig varmeforsynes begge svømmehaller af fjernvarme.

– Solcelleprojekterne er rigtig gode eksempler på, hvordan vi som kommune går forrest med ambitiøse mål for at reducere energiforbrug og CO2-udledninger fra vores egne bygninger. Ved at omlægge vores energiforsyning i en bæredygtig retning med miljøvenlig fjernvarme og solceller lever vi samtidig op til FN’s verdensmål om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, siger Tom Vang Knudsen, formand for Miljøudvalget i Gladsaxe Kommune.

Det kommende solcelleanlæg på Bagsværd Svømmehal vil blive etableret i august og september måned. Anlægget vil, sammen med det eksisterende store solcelleanlæg på naboskolen, Skovbrynet Skole, levere grøn strøm og dække cirka 22 procent af både skolens og svømmehallens elforbrug.

pk