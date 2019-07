Sommerferie 2019: Fire spil til familiens hyggeaftener

SPONSORERET INDHOLD: Sommer er nærvær, fællesskab og hygge. En tid hvor hele familien endeligt er samlet. Derfor kommer der her fire anbefalinger til familiens spilleaftener. Får du på et tidspunkt brug for en lille pause fra familien, kan vi anbefale gratis spillemaskiner - så kan du spille lidt for dig selv også.

Af SPONSORERET INDHOLD

Sommer er nærvær, fællesskab og hygge. En tid hvor hele familien endeligt er samlet. Derfor kommer der her fire anbefalinger til familiens spilleaftener. Får du på et tidspunkt brug for en lille pause fra familien, kan vi anbefale gratis spillemaskiner – så kan du spille lidt for dig selv også.

Spil nummer et: Matador

Det er det færreste der ikke kender til Matador. Det er en klassiker, verden har kendt til i over 100 år. Det handler om at opkøbe grunde og virksomheder, for efterfølgende at kræve leje fra andre spillere, når de lander på de felter, som du ejer. Sådan et felt kan for eksempel være Kongens Nytorv. Denne leje stiger, hvis du bygger huse og hoteller på de grunde. Den der har tjent flest penge vinder. Spillet er en sikker vinder, hvor både voksne og børn sagtens kan være med.

Spil nummer to: Bezzerwizzer

Bezzerwizzer er hurtigt blevet en sand spilklassiker i de danske hjem. Det er endda også opfundet af en dansker ved navn Jesper Bülow i 2006. I dag udkommer det over hele verden, alt fra USA til Finland. Spillet er lavet i en original udgave, men der er også udgaver til børn, og en + udgave til dem der trænger til en ekstra udfordring. Det handler om at svare på spørgsmål holdvis og få point.

Spillenes spørgsmål er inddelt i 10 til 20 forskellige emner. Hvert hold trækker emner, de kan fordele ud fra point. På den måde kan du få flest point i den kategori, du føler, at du er bedst til. Det handler om taktik og masser af paratviden.

Spil nummer tre: Cranium

Cranium er et spil bedst for de voksne børn, hvor der er plads til at alle kan spille deres talenter løs. I skal gerne være fire eller flere til spillet, og være fordelt på hold. Det handler om at vinde ved at modellere, optræde, opklare, nynne eller endda stave baglæns. Sammen som hold skal I gætte hurtigst.

Holdene dyster nemlig imod hinanden på samme tid. Dem der svarer rigtigt først, vinder runden. Det er et sjovt og underholdende spil både for de større børn sammen, eller de større børn sammen med forældre – endda forældregenerationen alene. Det anbefales blot fra alderen 16 og op.

Spil nummer fire: Ticket to Ride: First Journey

Dette spil anbefales til børn fra seksårsalderen. I kan være to til fire spillere, så det er perfekt til en familie på fire. First Journey er en mere pædagogisk version af det originale Ticket to Ride brætspil fra 2004. Børneversionen med First Journey er mindre end originalen, og spillet går også hurtigere. Der kan ikke optjenes point, men i stedet dyster I om at kunne fuldføre seks billetter til seks destinationer.

Spillet slutter, når den første spiller fuldfører sin sjette billet, eller hvis en af de andre spillere ikke har flere toge. Selve brætspillet viser togruter rundt over Europa. Selve spillet handler om at tage på en spændende togrejse. Det handler om at samle kort i forskellige farver, for at kunne gøre krav på jernbaneruter til dine tog, så de kan gennemføre deres rejse. Spillet tager cirka 15 til 30 minutter.