Sommerfristelser i biffen

Stevie og vennerne i den fremragende ”Mid90s”. Foto: Angel Films.

Sommerien går på hæld, men der er stadig lidt godt at se i Bibliografen

Af Peter Kenworthy

Sommerferien er så småt ved at være forbi for de fleste, men der er stadig mange fine sommerfristelser i Bibliografen. Hele ferien igennem har der om formiddagen været gratis kortfilm for det yngste publikum mellem tre og seks år. Vil man nå at opleve dem, skal man skynde sig, da sidste forestilling er fredag 2. august.

Børnefilmene har af gode grunde generelt fyldt meget i Bibliografens sommerprogram, og det er stadig muligt at fange både ”Kaptajn Bimse” med Peter Frødin og Jesper Asholt, ”Kæledyrenes hemmelige liv 2” og Beyoncé med Donald Glover i ”Løvernes konge”, inden de nye ”Angry Birds 2” og ”Toy Story 4” rammer Bibliografen.

Det lidt mere modne og nostalgiske publikum skal være hurtigt, hvis det skal nå at fange altid fænomenale Catherine Deneuve i ”Claire Darling” og det fremragende tidsbillede i ”Mid90s”, der giver et godt indtryk af, hvad mor og måske i særdeleshed far fik tiden til at gå med, før internettet og smartphones tog monopol på deres fritid.

Den 8. august har ”Angry Birds 2”, ”Poms” med Diane Keaton og Guillermo Del Toros uhyggelige ”Scary Stories To Tell In The Dark” premiere, og de omtales nærmere i næste uges avis.