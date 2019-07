Støjpulje en succes

Det var et af Venstres budgetønsker sidste år, at der blev oprettet en støjpulje. Her kan støjplagede borgere søge om kommunalt tilskud til støjdæmpende vinduer. De svære forhandlinger gjorde os ekstra tilfredse, da ønsket kom med i den endelige budgetaftale. Gladsaxe kommune har nu skrevet ud til over 1200 borgere og gjort opmærksom på den […]

Af Martin Skou Heidemann, Søhuse 1, Byrådsmedlem for Venstre

Det var et af Venstres budgetønsker sidste år, at der blev oprettet en støjpulje. Her kan støjplagede borgere søge om kommunalt tilskud til støjdæmpende vinduer.

De svære forhandlinger gjorde os ekstra tilfredse, da ønsket kom med i den endelige budgetaftale. Gladsaxe kommune har nu skrevet ud til over 1200 borgere og gjort opmærksom på den nye mulighed. Og det er strømmet ind med ansøgninger fra støjplagede Gladsaxeborgere! Langt flere end vi troede har søgt om hjælp til at aflastning fra den evindelige trafikstøj.

Vi i Venstre er selvfølgelig stolte over, at vores initiativ er faldet i god jord. Og vi håber også, at succesen får overbevist kritiske røster hos de andre partier om behovet for fortsatte initiativer mod den stadigt stigende trafikstøj. Det er nemlig ikke nok at tale om problemerne; der skal også gøres noget.