Studenterne dansede i Rådhushaven

De nye studenter fyldte godt op i Rådhushaven. Foto: Privat.

Årets nybagte studenter fra Gladsaxe Gymnasium tog den traditionsrige løbetur over til Rådhushaven

Af Redaktionen, redigeret

Der var høj sol og lige så højt humør, da årets studenter fra Gladsaxe Gymnasium kunne fejre den nyerhvervede hue med en gammel tradition. I samlet flok løb de fra gymnasiet tværs over rundkørslen i Buddinge, som var behørigt afspærret til lejligheden. Da de nåede Rådhushaven, stod borgmester Trine Græse klar med et stort tillykke og et par ord med på vejen.

– I tre år har vi haft fornøjelsen af at følge lidt med i jeres liv fra sidelinjen, når I har fejret fredagen her i Rådhushaven. Det har været dejligt og livsbekræftende, indledte Trine Græse.

De glade studenter nød en kold forfriskning og kunne også afkrydse endnu en tradition fra listen, da de stimlede sammen i én stor fællesdans rundt om statuen af damen i Rådhushaven. Derfra gik de en lang vogntur i møde med minder for livet, inden sommeren skal bruges til afslapning og planer for de næste år.

– Fremtiden styres ofte af tilfældigheder. Og selvom I lige nu ikke ved, hvad I skal, så skal det nok komme til jer før eller siden. Så nyd nu dagen i fulde drag og pas godt på hinanden derude, rundede borgmester Trine Græse af.

jll