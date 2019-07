Superhelte og kæledyr på besøg

Michelle (Zendaya) catches a ride from Spider-Man in Columbia Pictures' SPIDER-MAN: ™ FAR FROM HOME.

Tom Holland og Zendaya i rollerne som Spider-Man og Mary Jane ”Spider-Man: Far From Home”. Foto: SF Studios.

Nye film om Spiderman og Kæledyrenes hemmelige liv vises i Bibliografen

Af Jan Løfberg

Tirsdag 2. juli har ”Spider-Man: Far From Home” Danmarkspremiere i Bibliografen. I filmen, der er en direkte efterfølger til ”Avengers: Endgame”, må Peter Parker komme overens med konsekvenserne og udfaldet af Avengers’ monumentale slag mod superskurken, Thanos.

Den rette medicin viser sig at være en skoletur med vennerne til flere af Europas spændende hovedstæder, lige indtil en hvis Nick Fury i Samuel Jacksons egen høje person dukker op og kræver Spider-Mans hjælp. Iron Mans ”knips”, der reddede verden i ”Avengers: Endgame”, har skabt passage mellem adskillige dimensioner. Det har medført, at frygtelige væsner har fundet vej til vores jord og Spider-Man må hjælpe den hemmelighedsfulde Mysterio med at redde verden…igen.

”Kæledyrenes hemmelige liv 2” står hunden Max overfor nogle store ændringer i sit liv, da hans ejer Katie bliver gift og får babyen Liam. Max bliver overbeskyttende overfor det nye medlem af familien, og på randen af et nervøst sammenbrud tager han med familien på ferie på landet. Her møder han den ældre og seje hund Rooster, der lærer Max at blive mere modig.

Hvilket er meget passende, for da Max kommer hjem, står han overfor en stor udfordring, da han skal redde den hvide tiger Shij Tzu fra et cirkus sammen med vennerne Snefnug, Glitter og den nye hund i slænget, Daisy.

”Kæledyrenes hemmelige liv 2”, der har premiere i Bibliografen torsdag 4. juli, giver igen publikum et indblik i, hvad vores firbenede venner laver, når vi er ude af hjemmet.