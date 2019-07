Svensk træner for Gladsaxe Bears

Jacob Volf stopper som træner og bliver sportschef i ishockeyklubben

Af Jan Løfberg

Efter fem år som cheftræner for Gladsaxe Bears, hvoraf den ene sæson førte til dansk mesterskab i 1. division, så meddelte Jacob Volf ishockeyklubbens bestyrelse, at han ville stoppe. Bestyrelsen tilbød ham i stedet jobbet som sportschef. Det sagde Jacob Volf ja til. En af hans første opgaver var at finde en ny cheftræner.

Det er sket nu. Klubben har tegnet kontrakt med Daniel Leidborg, der er søn af den svenske målmandslegende Gunnar Leidborg.

– Daniel har arbejdet med juniorhockey på højeste niveau i U16 og U18 Elite. Han har også været træner i 2. og 3. division. Han har været assistenttræner flere gange, hvor han i løbet af sæsonen er endt som cheftræner. Vi fik ham anbefalet af Peter Enehag, der har været i Amager og Hvidovre. Da jeg er gode venner med Peter, så er jeg ikke i tvivl om Daniels kvaliteter. Efter et par samtaler viste det sig, at hans tilgang til spillerhåndtering og det med at tage vare på en flok spillere, som ikke får penge for at spille, passede lige til os, siger Jacob Volf.

– Daniel Leidborg er en lun fyr med store menneskelige kvaliteter og som stiller krav til spillerne uden at være urimelig. Daniel er meget seriøs og er kommet til Gladsaxe for at vinde. Vi glæder os til at åbne et nyt kapitel med ham i Gladsaxe, siger Jacob Volf.