Syv Bagsværd-roere vandt NM

Ni glade nordiske mestre. Bagerst fra venstre ses Stine Højager Nielsen (Holstebro), styrkvinde Astrid Kofoed (Bagsværd), Marie Ramm (Bagsværd), Emma Olesen (Bagsværd), Karen Mortensen (Fredericia), Matilde Hjorth (Bagsværd), Mathilde Kiilgaard (Danske Studenters Roklub). Forrest fra venstre: Christine Cardel (Bagsværd) og Cecilie Brünnich Sørensen (Københavns Roklub). Foto: Privat.

Der var succes ved mesterskaberne i Sarpsborg i Norge

Af Redaktionen, redigeret

Bagsværd Roklubs unge roere kom, roede og sejrede, da der var nordisk mesterskab i roning i Sarpsborg i Norge. Bagsværd Roklub var repræsenteret på fire U19-landsholdsbåde, og de vandt rub og stub.

Første NM blev vundet af Bagsværd-pigerne Matilde Hjorth og Emma Olesen i toer uden styrmand. Her vandt pigerne en overlegen sejr. Det blev fulgt op af Bagsværds Oliver Jerkovic, der vandt dobbeltsculler sammen med Nicholas Andersen fra KVIK. Drengene blev fulgt godt til dørs af Sverige.

Pigeotter var for første gang på NM-programmet. Her sad der Bagsværd-roere på hele fem sæder.

Foruden Emma og Matilde, der også vandt 2-, sad Marie Ramm og Christine Cardel fra Bagsværd på båden, som blev styret af Astrid Kofoed, som også er fra Bagsværd Roklub. Desuden sad Cecilie Brünnich Sørensen, KR, og Mathilde Kiilgaard, DSR, som til daglig træner i Kraftcenter Bagsværd, på båden, der endelig også havde to roere fra Fredericia og Holstebro. Det blev til en overlegen sejr til den danske otter efter ren opvisningsroning.

Det fjerde nordiske mesterskab til Bagsværd var Jeroen Grimmelikhuijzen med til at vinde sammen med roere fra Viking, Sorø og Danske Studenters Roklub. Det skete i et tæt opgør i dobbeltfirer, hvor både Sverige og Norge blandede sig fremme. I alt vandt Danmark syv nordiske mesterskaber.

Udover de både, der roede nordiske mesterskaber for U19-landsholdet, var Bagsværd Roklub også repræsenteret ved Johan Poulsen, der med en samlet niendeplads af 23 både i U19 sculler gjorde meget fin figur. Pigefireren med Marie, Cecilie, Mathilde og Christine roede seniorløb, da der ikke var juniorløb i denne bådtyper. De vandt sikkert.

I regattaens sidste start viste Astrid, at hun ikke bare kan hive i styreliner som styrmand, hun kan også hive i et par årer som roer. Hun blev således en flot nummer tre i U17-sculler.