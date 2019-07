Tag en tur til Toscana

Vinicio Marchioni og Luigi Fedele i ”Smagen af Toscana”. Foto: Another World Entertainment.

Du kan drømme dig til den italienske smag i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Francesco Falaschis tager i komedien ”Smagen af Toscana” publikum med på en kulinarisk rejse til Italien. Her møder vi Arturo, en af landets mest anerkendte køkkenchefer, som selv efter italienske standarder har et voldsomt temperament. Arturo idømmes på grund af selvsamme temperament samfundstjeneste, som skal afsones på en skole for teenagere med Asperger.

Eleverne er ivrige og lærenemme, men især Guido fanger Arturos opmærksomhed. Han har nemlig et helt unikt talent for at huske hver eneste ingrediens i hver en opskrift. De unges entusiasme for mad tænder langsomt en ild under den ellers lidt udbrændte mesterkok. Arturo udskyder derfor sin flytning til Milano og et nyt arbejde på en fornem restaurant, for i stedet at tage med Guido til en prestigefyldt madkonkurrence.

Dér viser det sig dog, at Arturo må stå overfor sit værste mareridt, da overdommeren er ingen ringere end Daniel Marinari, Arturos tidligere samarbejdspartner og den direkte grund til Arturos sammenbrud. Mens Arturo konfronterer sin fortid, og Guido lærer at håndtere presset i en ubønhørlig branche, udvikler de to et dybtfølt venskab på af deres åbenlyse forskelligheder.

”Smagen af Toscana”, der har premiere i Bibliografen torsdag 11. juli, vil uden tvivl få publikum til at længes efter sydens sol og kulinariske specialiteter.

Husk også, at Bibliografen frem til og med 2. august viser kortfilm for de tre til seks-årige alle hverdage klokken 10.30, og det er til og med helt gratis.