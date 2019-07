Tak er kun et fattigt ord

Vi har mistet vores søn, bror, svoger, nabo og gode ven Steen ”Anders” Jørgensen. Anders kæmpede i rigtigt mange år mod kræften, og måtte til sidst give op, da han lørdag morgen tabte kampen. Midt i vores ufatteligt store sorg, føler vi dog trang til at sige et ”STORT TAK” til hjemmesygeplejerskerne fra Gladsaxe Kommune. […]

Af Karsten Jørgensen, Vejgårdspark 110, 3520 Farum

Vi har mistet vores søn, bror, svoger, nabo og gode ven Steen ”Anders” Jørgensen. Anders kæmpede i rigtigt mange år mod kræften, og måtte til sidst give op, da han lørdag morgen tabte kampen.

Midt i vores ufatteligt store sorg, føler vi dog trang til at sige et ”STORT TAK” til hjemmesygeplejerskerne fra Gladsaxe Kommune. Kun takket være hjemmesygeplejerskerne, lykkedes det Anders at få opfyldt sit allersidste ønske, nemlig at dø hjemme.

Næste gang I ser en af de små hvide el-biler fra Gladsaxe Kommune, så tænk: Der kører et helt særligt menneske, som godt nok ”bare” passer sit arbejde, men, der kører også et menneske, der har et helt særligt job, som udviser et helt særligt overskud. Uanset hvor travlt de har, så formår hjemmesygeplejerskerne altid at svare på de svære spørgsmål, og tage sig ekstra tid til lige at trøste folk i en svær tid samtidigt med at de passer et sygt menneske …

Endnu en gang STOR TAK til alle hjemmesygeplejersker for pleje og omsorg – I gør en forskel – og I gør det rigtig godt!

Tak …