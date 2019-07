Talblinde vs ordblinde

Det lyder måske underligt med en sådan overskrift, men ikke desto mindre er det sådan jeg har det.

Af Susanne Damsgaard, Søborg Hovedgade 115

Det lyder måske underligt med en sådan overskrift, men ikke desto mindre er det sådan jeg har det. Som nu i Gladsaxe Bladet den 2. juli, hvor det beskrives, at Søborg Skole har lanceret en patrulje, hvor ordblinde elever hjælper andre ordblinde.

Et fantastisk initiativ.

Hvordan er det så lige med de talblinde elever? Er der fokus på dem? Hvilke initiativer er der sat i gang?

Måske er det bare mig, der ikke har hørt om dem.

Men fakta er, at der igennem mange år har været lavet rigtig mange undersøgelser på landsplan omkring ordblinde og hvilke tiltag der skal til for at hjælpe dem.

Jo, du kan selv betale for at blive udredt, men hvad så bagefter.

Så hvordan forholder Gladsaxe Kommune sig til denne udfordring?

Det er der ikke i samme omfang for talblinde. Det er også et handicap, ikke at kunne “regne den ud”, ikke vide, om du får rigtig tilbage i butikken, ikke vide om du har penge nok med til at handle for.

Så hermed et opråb for de talblinde.