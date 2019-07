Til EM i minigolf

Gladsaxe Minigolf Klub sender to herrer til Italien

Af Jan Løfberg

Kenneth Malm og Karsten Nørskov fra Gladsaxe Minigolf Klub er af det nationale danske forbund blevet udtaget til europamesterskaberne, der foregår i den italienske by Predazzo fra den 7.-10. august.

De to Gladsaxe-spillere er med i +45 gruppen, hvor der deltager 76 herrer fra hele Europa. De to spillere skal i løbet af de fire dage spille 180 huller: – Vi skal spille fem runder à 18 huller på et eternitanlæg, sådan som vi kender det fra sommerlandet, og de sidste 5 gange 18 huller skal spilles på et stort betonanlæg, fortæller Kenneth Malm.

Danmark sender i alt fire spillere afsted til Norditalien.