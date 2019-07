Utrygge cyklister

Især på Klausdalsbrovej og langs Hillerødmotorvejen er der indberettet om utrygge steder. Men også på Søborg Hovedgade (billedet). Foto: Peter Kenworthy.

Cyklistforbundet har fået en del indberetninger om utrygge steder i trafikken for de tohjulede

Af Peter Kenworthy

På få måneder har cyklistforbundet fået næsten 4.000 indberetninger. Især om manglende cykelstier, utrygge kryds og sving og dårligt udsyn.

I Gladsaxe har forbundet fået omkring 20 indberetninger. Flest fra Klausdalsbrovej og fra langs Hillerødmotorvejen.

På Klausdalsbrovej mener cyklisterne blandt andet at bilisterne ikke overholder vigepligten for cyklister der kommer østfra på Sennepshaven, at der er dårlige oversigts-forhold, samt at Supercykelsti-krydset ved motorvejen er farlig.

På Hillerødmotorvejen mener man at der er mørkt at køre om aftenen, især på ruten fra Utterslev Mose til Mørkhøj afkørslen.

Hos Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltning, har man flere årlige samarbejdsmøder med Cyklistforbundet, samt planer om at løse problemet med cykelstibelysning langs Hillerødmotorvejen.

– På møderne sørger vi for at forbedre både trygheden og trafiksikkerheden for byens cyklister; et område som vi har meget fokus på. Kommunen, Supercykelstisekretariatet og Cyklistforbundet har et rigtigt godt samarbejde, fortæller teamleder i Veje og Trafik i Gladsaxe Kommune, Carsten Høeg Maegaard.

– Ved budgetforhandlingerne i 2018, blev der afsat 900.000 kroner, over de næste tre år, til netop cykelstibelysning langs Hillerødmotorvejen. Der arbejdes lige nu, med at forberede projektet. Indberetningerne fra undersøgelsen vil blive gennemgået ved næste samarbejdsmøde med Cyklistforbundet, tilføjer han.

94 procent af det kommunale vejnet i Gladsaxe er trafiksaneret med cykelstier eller 30-40 km/t hastighedszoner. Kommunen etablerer nye cykelstier ved Telefonfabrikken, på Tobaksvej og på Grønnemose Allé mellem Mars Allé og kommunegrænsen.

I den Nationale Cykelundersøgelse for 2018 er kun fem procent utilfreds med at være cyklist i kommunen. 53 procent fortalte, at de cykler mindst en gang om ugen.

Ifølge Vejdirektoratet fylder bløde trafikanter som cyklister generelt mere i ulykkesstatistikkerne, hvor antallet af cyklister og fodgængere sidste år udgjorde 40 procent af de dræbte og tilskadekomne. En stigning på 14 procentpoint i forhold til for ti år siden.