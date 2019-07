VM i hjemvisninger

Verdensmesterskaberne i kano og kajak skal holdes i grønne omgivelser. Foto: Kaj Bonne.

Verdens-mesterskaberne i kano og kajak holdes på det gamle rostadion efter ny hjemvisning af sag

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune er gået sammen med Københavns- og Lyngby-Taarbæk Kommune om at opgradere Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø, så det levede op til standarden for en international træningsfacilitet for kaproning. Planen var, at et ny rostadion skulle stå klar til VM i kano og kajak på Bagsværd Sø i 2021.

Det kommer nu ikke til at ske, efter at parterne bag moderniseringsprojektet har besluttet at udskyde projektet til efter sommeren 2021. VM i kano og kajak 2021 bliver derfor afholdt på det gamle anlæg, der er fra 1960erne, skriver TV2 Lorry.

Endnu en tilladelse til at bygge et nyt rostadion på Bagsværd Sø er nemlig blevet hjemvist. Denne gang i Nævnenes Hus.

Ifølge Ankestyrelsen betyder en hjemvisning at sagen sendes tilbage til førsteinstansen, for eksempel kommunen, der skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til dette kan for eksempel være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl, tilføjer Ankestyrelsen.

Tilbage i februar sendte Miljø- og Fødeklagenævnet også sagen om Danmarks Rostadion retur.

Ifølge Fonden Danmarks Rostadion vil det foreslåede projekt blandt andet indebære at der skal fældes cirka 2.575 m² skov i området vest for den nuværende tribune og afgraves cirka 18.000 m³ jord i målområdet.

Danmarks Rostadion blev også diskuteret på byrådsmødet den 26. juni.

Claus Wachmann (B) pointerede, at sagen er et spørgsmål om at balancere mellem naturinteresser og fritidsinteresser, men at der har været en del kritik af, om byrådet har ramt balancen rigtigt.

– Vi finder det passende at trykprøve om der er behov for at vi, i fællesskab, ser på om der er brug for mindre justeringer af projektet, tilføjede han.

Og Tom Vang Knudsen (A), der er formand for Miljøudvalget og næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, fortalte at ansøgningen til projektet nu er disponeret i syv forskellige ansøgninger.