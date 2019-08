Ingen vil investere i nedslidt bygning

Jeg og andre fra Byrådet er den sidste tid ofte blevet spurgt, hvorfor vi ikke giver mulighed for en række kreative formål som madmarked, legeland, repair café mv. i det tidligere posthus

Af Trine Græse

Jeg og andre fra Byrådet er den sidste tid ofte blevet spurgt, hvorfor vi ikke giver mulighed for en række kreative formål som madmarked, legeland, repair café mv. i det tidligere posthus. Udfordringen er, at selvom der er rigtig mange gode idéer, så er der ingen, som ønsker at investere i at omdanne et nedslidt posthus til ny anvendelse og drive det for at skabe liv i byen. Vi kan se, at madmarkeder rundt omkring i hele landet, både Vesterbro, Viborg og Odense må lukke, fordi der ikke er økonomi i at drive disse steder.

Posthuset, der har stået tomt siden det lukkede i 2014, ligger på et centralt hjørne og har derfor betydning for bylivet på Søborg Hovedgade. Et flertal af Byrådet har derfor ændret lokalplanen, så der atter kan komme liv til et nu dødt hjørne, så ejeren af ejendommen får mulighed for at bygge en 5,5 etagers boligbebyggelse med en dagligvarebutik i stueetagen.

Posthuset var tidligere omdrejningspunkt for Søborg Hovedgade og en vigtig ankerfunktion. Derfor er det vigtigt, at vi får en ny ankerfunktion i form af et større supermarked, så resten af handelsgaden vil kunne få besøg af de kunder, det tiltrækker. Byggeriet vil medføre støj og aktivitet i forbindelse med gravearbejdet, men bagefter kan vi nyde et smukt byggeri, som udstråler arkitektonisk kvalitet og med et grønt og bæredygtigt udtryk.