Tidlig skolestart skaber ro og tryghed

Af Claus Wachmann, formand for Børne- og Undervisningsudvalget

Kristian Tørning spørger i sidste uge om Gladsaxe har indført tidlig skolestart for at spare penge. Annalerne afslører at tidlig skolestart blev indført for mere end 20 år siden. Oprindeligt for at skabe plads til alle børn, ud fra et politisk ønske om at sløjfe ventelisterne og dermed sikre pladsgarantien i vore børnehuse.

Siden har børnehuse, skoler og SFO’er udnyttet den ret begrænsede tidlige skolestart i Gladsaxe – børn der skal starte i børnehaveklasse 1. august, starter i SFO 1. juni – til at udvikle en pædagogisk kontinuitet fra dagtilbud til skole af høj kvalitet, hvor de i et tæt samarbejde giver børnene en skolestart præget af genkendelighed, helhed og sammenhæng.

Blandt andet støtter de børnenes fortælling om de forventninger de har til at skulle i skole, om deres familie og interesser, og om hvad de lavede i børnehaven, en fortælling alle børn bringer med sig uanset hvilken folkeskole og SFO de starter i. Det er et forløb de allerfleste forældre er glade for.

Jeg kan derfor forsikre Kristian Tørning om at det for Børne- og Undervisningsudvalget ikke er en spare-øvelse. Tværtimod har vi gode erfaringer med de pædagogiske forløb der er skabt, som sikrer de små skolestartere tryghed og ro til at finde sig til rette, og lære skolen og de nye voksne at kende i deres eget tempo.