AB buldrer mest i Tønder

AB Gladsaxe fik en sejr på 1-0 med hjem fra Jylland mod FC Sydvest 05 Tønder

Af Peter Kenworthy

Efter tre sejre og en uafgjort i sommerens testkampe, herunder en afsluttende 3-0 sejr over svenske Landskrona BOIS, var en fornyet og forynget AB-trup klar til at kæmpe med om en plads i oprykningsspillet til 1. division.

Akademikerne stillede med kun fire gengangere i forhold til sæsonafslutningen mod Brønshøj i årets første kamp ude mod Tønder, samt en startellever med adskillige unge spillere fra egne rækker og en gennemsnitsalder på 21-22 år.

Det var dog en af truppens ældste, 27-årige Niklas Rohde, der sikrede de tre point mod Tønder, med et hovedstødsmål efter et langt AB-indkast.

Målsætningen for AB må på sigt være oprykning til 1. division, selvom denne sæson sagtens kunne blive en sæson hvor det unge hold i første omgang skal konsolidere sig.

Helsingør, der for to sæsoner siden spillede i Superligaen, gav inden sæsonstart pengene 1,9 gange igen som sæsonens enlige oprykker hos Oddset, Thisted 4,5 gange igen, og AB pengene hele 35 gange igen, på en delt niendeplads.