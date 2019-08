Aktivt medborgerskab

Borgercaféen var proppet med borgere der deltog aktivt i debatten. Foto: Kaj Bonne.

Der blev debatteret på livet løs i borgercaféen til Gladsaxe Dagen

Af Peter Kenworthy

Igen i år var der folkemøde i borgercaféen til Gladsaxe Dagen, hvor ti byrådspolitikere skulle debattere byudvikling, sundhed og medborgerskab. Journalist og tv-vært Tine Gøtzsche stod for at holde god ro og orden blandt debattørerne og tage imod input fra publikum.

Der var spørgsmål og kommentarer til politikerne om alt fra det kompakte byggeri i TV-byen og huller i erhvervsområdet, til manglende seniorfællesskaber og kroniske smerter, mens en 99-årig dame i rullestol fortalte, at hun mente at servicen i Gladsaxe er rigtig god.

Og byrådspolitikerne skiftedes til at være enige og uenige med publikum og hinanden om et hav af forskellige emner. Blandt andet i forhold til byudviklingen.

Martin Skou Heidemann (V) mente, at vi bygger for meget og inddrager borgerne for lidt. Samtidigt mente han, at posthusgrunden ved Søborg Torv bliver et ”dødflot byggeri, som vi alle bliver stolte over”.

Christina Rittig Falkberg (B) sagde at vi skal bygge smartere og samtænke konstruktionerne. Trine Henriksen (Ø) pointerede, at vi skal bygge mindre og mere klimavenligt. Mens Jakob Koed (A) mente at vi skulle bygge intensivt, for at skabe grundlag for den kollektive trafik.

I forhold til medborgerskab mente Serdal Benli (F), at frivillige ildsjæle var med til at skabe rammerne for bedre integration. Men at ”dem med brune øjne” som ham selv, i højere grad burde tage imod frivillige tilbud i eksempelvis spejderbevægelsen.

Lars Abel (C) ville være med til at sikre, at vi ikke i endnu højere grad ender med et overvågningssamfund.

Og Kristian Niebuhr (O) synes at byrådet havde en tendens til at blande sig lidt rigeligt i diskussionen om sundhed. Kommunen skal ikke være moralens vogter over for alle, og bestemme om man skal dyrke motion, hvad man skal spise eller om man skal ryge eller ej, mente han.