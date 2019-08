Da VB 1968 og Gladsaxe Hero mødtes i maj på Skovbrynet Skole, vandt Hero med 3-1. Foto: Kaj Bonne.

Den tidligere Brøndby- og Hobro-spiller skifter til VB 1968

Af Peter Kenworthy

Når VB 1968 skal møde Gladsaxe Hero i Serie 1, pulje 1 på Skovbrynet Skole på fredag klokken 18, bliver det med endnu et kendt ansigt i truppen, offensivspilleren Quincy Antipas.

– En af vores største transfers nogensinde, kalder klubben det på sin Facebook-side.

Antipas, der er blevet 35 år, har ni landskampe for Zimbabwe på cv’et. Han har tidligere spillet superligabold i Hobro og SønderjyskE, samt i Brøndby, hvor han spillede sammen med Martin Albrechtsen.

Ifølge formand i VB 1968, Jørgen Franck, var det netop Albrechtsen der har været med til at skaffe Antipas til Værebro.

– Vi har syv tidligere superligaspillere i vores førsteholdstrup, så der er ved at opstå et lille netværk af dem i VB 1968, fortæller Franck.

Han og spillerne satser benhårdt på en sejr over Gladsaxe Hero, der har vundet de seneste par opgør, fortsætter han.

– Vi er ikke helt tilfreds med at have tabt til Hero to gange, så nu skal der ske noget denne gang.

Antipas har fået trøje nummer 80.

pk