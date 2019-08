Bagsværdroere vinder World Cup

Fra venstre Ida Gørtz og Frida Sanggaard, begge Bagsværd Roklub, og Lærke Berg Rasmussen og Christina Juul Johansen. Foto: Privat.

Det giver et godt skub på vej til OL Tokyo næste år

Af Jan Løfberg

Der var brede smil hos Bagsværd-roerne Ida Gørtz og Frida Sanggaard efter årets World Cup-finale i roning i Rotterdam. De stærke damer sikrede sig den samlede World Cup-sejr i damernes firer uden styrmand med en sølvmedalje i årets afsluttende løb. På båden sad også Christina Juul Johansen og Lærke Berg Rasmussen, der begge ror for Danske Studenters Roklub.

I finaleløbet måtte den danske kvartet se sig henvist til andenpladsen efter Australien. Men det rakte altså stadig til en samlet sejr på baggrund af sæsonens tidligere resultater, der tæller en World cup-sejr i polske Poznan foran blandt andet Australien.

Efter World Cuppen er damefireren blevet udtaget til VM i østrigske Linz, hvor de i slutningen af denne måned skal ro om medaljer og en OL-kvalifikation.

Bagsværd Roklub var også repræsenteret med Mathilde Persson, der roede en niende plads hjem i letvægtssinglesculler og skal repræsentere Danmark ved VM.

Kaproningschef, Mia Espersen, glæder sig over udtagelserne: – Kvinderne er gjort af noget helt specielt. Mathilde tog medalje ved junior-VM i 2013, sølv ved senior-VM 2018 og med mindsettet skal hun have det med over i sculleren. Ida tog VM-medalje med Mathilde i 2013. Hun har været i USA, været på collegehold og blev nr. 4. ved VM sidste år i firer sammen med Frida. Ida fik desuden tilkæmpet sig en plads på den prestigefyldte Cambridge-otter i foråret, hvor hun var med til at vinde på Themsen – der blev vist til over 100 mio. TV seere – som den første danske kvindelige roer nogensinde. Frida har gjort en komet-karriere og kom til Bagsværd roklub i 2015. Har været til VM hvert år, hvor hun hvert år har roet sig til A-finaler og fået flere medaljer internationalt.

– Med de flotte resultater og det faktum at de til dagligt ror i landholdsregi, så giver de stadig meget til roklubben. Bare vent og se: bliver det til medaljer og OL-udtagelser til 2020 i Tokyo, funderer Mia Espersen.