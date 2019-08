Basketpiger har store forventninger

Gladsaxes U11 piger glæder sig til ny sæson

Af Redaktionen, redigeret

– Hvis denne sæson bliver bare halvt så godt som sidste år, så er der virkelig noget at glæde sig til, siger træner Nicolaj Stockmal Ammundsen fra Gladsaxes basket U11-piger. Den overståede sæson bød på fire store turneringer, rejser til Lund, Göteborg, Lystrup og en lang række Grand Prix-kampe.

– Pigerne vandt langt de fleste kampe, de spillede, men det vigtigste var at de udviklede sig som unge mennesker der tager ansvar for fællesskabet, på de mange ture og træninger vi havde sammen, siger holdleder Michael Rasmussen. I det forgangne år har U11 pigerne blandt andet knoklet med at sælge skrabelodder til fordel for De Danske Hospitalsklovne og på den måde finansieret deres oplevelser.

– Vi har i år måtte rykke rigtig mange op til U13, fordi de er blevet for gamle og kunne derfor godt bruge nogle flere piger, der vil være en del af fællesskabet, siger træner Nicolaj Stockmal Ammundsen. Kender du en pige der er født årgang 2009 eller senere, så er de meget velkomne til at komme forbi Gladsaxe Basketball Hal og prøve om det er noget for dem. Der trænes mandag kl. 16 og onsdag kl. 17.15. Kontakt gerne holdleder Michael Rasmussen på telefon 22 56 14 00. jll