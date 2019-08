Besøg fra Bhutan

Bhutan måler fremskridt efter deres eget lykkeindex, og gæsterne fra et lille asiatiske land havde det også sjovt med Serdal Benli under deres besøg i Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.

Politikere fra lille sydasiatisk land talte om demokrati på rådhuset og i Verdensmålshuset

Af Peter Kenworthy

Bhutan er et buddhistisk land der ligger i Himalaya, klemt inde mellem Indien og Kina. Landet har en befolkning på omkring 700.000. Fjernsynet blev først tilladt i Bhutan i 1999 og landet fik demokrati i 2008.

I sidste uge var politikere fra fire af Bhutans partier og embedsmænd på besøg i Gladsaxe for at tale om netop demokrati. Besøget var arrangeret af SF, som bhutanerne har et samarbejde med gennem Institut for Flerpartisamarbejde (DIPD). Projektet skal blandt andet hjælpe bhutanerne med demokratiforståelsen.

Viceborgmester Serdal Benli (F) var vært. Han talte blandt andet med gæsterne fra Bhutan om, hvordan demokratiet i Danmark opstod, hvordan partipolitisk arbejde og lokaldemokrati fungerer i Gladsaxe, samt hvordan man bruger verdensmålene i kommunalpolitikken.

– Vi har et meget udbredt samarbejde i byrådet mellem de forskellige partier, der blandt andet har gjort at vi har kunne vedtage et budget enstemmigt, selvom der er store politiske forskelle, fortalte han.

Med hensyn til verdensmålene fremhævede han, at Gladsaxe ”tænker globalt og handler lokalt”, ved at gøre syv af målene til en del af Gladsaxestrategien.

Benli fik spørgsmål om alt fra hvad arbejdsløsheden var i Gladsaxe og hvordan kommunen organiserer lokale høringer, til hvem der udpeger kommunaldirektøren og betaler hans løn og hvad pensionsalderen er (i Bhutan er den tilsyneladende 56 år), af de spørgelystne gæster.

Lærer af hinanden

Sonam Tobgyal, der er ansat i Bhutans valgkommission, mener at hans delegation har lært noget under besøget i Gladsaxe.

– Det vigtigste vi har lært i Gladsaxe er hvordan byrådet har implementeret verdensmålene og hvordan vi kan arbejde hen mod noget tilsvarende i Bhutan. Vi har vores egen strategi for demokrati derhjemme, men vi kan selvfølgeligt også lære noget fra jer. Blandt andet i forhold til hvordan jeres lokaldemokrati samarbejder med befolkningen, fortæller Tobgyal.

Bhutans befolkning har ikke ret meget demokratisk dannelse, så de er netop ude at se på, hvad de kan låne fra det danske demokrati, fortæller projektkoordinator for DIPD’s Bhutan-projekt, Bo Karlsen.

– Men Gladsaxe og danskerne kan såmænd også lære noget af delegationen fra Bhutan. Landet har et bruttonationalprodukt for lykke, og alle love bliver screenede for, om de skaber lykke i landet. Desuden er det verdens eneste karbon-negative land, hvor man ikke bare tænker på naturen som noget der skal beskyttes ud fra en cost-benefit-analyse, tilføjer han.

Og det er Sonam Tobgyal enig i.

– De ting vi kunne dele handler om hvordan lykke kan spredes blandt mennesker, dyr og samfundet som helhed og globalt. I Bhutan forstår vi at bruttonationalprodukt og økonomi er vigtige ting, men vi mener at vores definition på lykke er vigtigere, siger han.

Bhutans forfatning kræver, at mindst 60 procent af landarealet skal være dækket af skov, et krav som landet opfylder. Og landets regering måler fremskridt gennem såkaldt Gross National Happiness og ikke bruttonationalprodukt (Gross National Product på engelsk), som defineret af landets såkaldte ”lykkeministerium”, der ifølge Bo Karlsen fungerer som et finansministerium, hvor man screener alle love for om de bringer mere eller mindre lykke i landet.

Bhutan rangerer som nummer 95 i den seneste World Happiness Report, hvor Danmark indtager en andenplads. Ifølge bhutanerne blandt andet fordi rapporten også vægter landenes bruttonationalprodukt, hvor Bhutan ligger langt efter lande som Danmark.

Landet vurderes at være et ”delvist frit” land af den amerikanske ngo Freedom House, der samtidigt vurderer Bhutan som et land der har gjort store demokratiske fremskridt inden for de seneste ti år. Blandt andet igennem afholdelsen af demokratiske valg, der overdrog magten til oppositionspartier.