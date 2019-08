Gladsaxe har Danmarks femtebedst besøgte biblioteker

Af Redaktionen, redigeret

En ny analyse, foretaget af find-a-kassepriser.dk og Danmarks Statistik, viser at Gladsaxes biblioteker er de femte-mest besøgte af alle landets kommuner, udregnet per borger.

12 gange om året besøger hver Gladsaxe-borger kommunens biblioteker. Gribskov Kommune topper listen med 23 besøg, efterfulgt af Helsingør med 16, samt Tårnby og Bornholm, der ligesom Gladsaxe har 12. Landsgennemsnittet er seks biblioteksbesøg per borger per år.

I Gladsaxe er det blandt andet udendørsarealerne ved bibliotekerne, og ikke mindst legepladsen ved hovedbiblioteket, der er med til at tiltrække borgerne til bibliotekerne, skriver man i analysen.

– Vi har et særligt fokus på at tiltrække børn og familier via arrangementer og tilbud. Målet er at være lokalområdets mødested. Derudover arbejder vi med at åbne biblioteket op for omverdenen og tiltrække de borgere, der normalt ikke bruger biblioteket. Det gør vi ved at have attraktive faciliteter og i særdeleshed uderum, udtaler bibliotekschef i Gladsaxe Kommune Jakob Guillois Lærkes.

pk