Brandvarmt boligmarked i Gladsaxe

Kraftig stigning i udbudspriser i Gladsaxe

Fra november 2018 og frem til julie 2019 er priserne på ejerlejligheder steget betydeligt fra et niveau på 2mill. kr. til 2.5mill.kr. Løftet skete i november 2018, og samtidig øgedes antal ejerlejligheder til salg fra ca 110 til 145. Det kan tyde at der kom en del dyre lejligheder til salg hos ejendomsmæglerne i Gladsaxe samtidigt, og dermed løftede hele markedet i Gladsaxe.

Det bør i sig selv ikke påvirke priserne på andre boliger, men når den gennemsnitlige m2-pris på handlede boliger også følger med op, kan det faktisk have en afsmittende effekt på de øvrige lejligheder i Gladsaxe. For når m2-priserne i et område stiger, så ser det bare godt ud for alle boliger i det pågældende område. Men er m2-priserne så steget i Gladsaxe?

M2-priser slår rekord i juli 2019

M2-priser for ejerlejligheder i Gladsaxe ramte højeste niveau i juli 2019, i hvert fald for perioden siden juli 2016. Før finanskrisen lå den højeste m2-pris for ejerlejligheder i Gladsaxe på 28.892kr/m2 i 2.kvartal i 2006. Til sammenligning lå de realiserede salgspriser på hele 29.907 kr/m2 i juli 2019, dermed er priserne på lejligheder Gladsaxe højere i dag, end før finanskrisen satte ind.

Lejlighederne i Gladsaxe sælger, men hvad med villaerne?

Villapriserne ligger også meget højt til i Gladsaxe, med salgspriser på over 31.000 kr/m2 i juli måned, dog de faldet en anelse siden rekord-måneden i maj, med realiserede villapriser på over 32.000 kr/m2. Villapriserne har generelt ligget meget højt siden april, hvor priserne steg til over 31.000 kr/m2.

Prisstigningerne skyldtes formentlig ikke ændringer i boligudbuddet, der faktisk steg fra ca 120 villaer til salg i marts til ca 140 de seneste måneder. Det øgede boligudbud har altså ikke medført lavere priser.

Prisstigningerne holder

De øgede salgspriser på villaer kan ofte aflæses i øgede udbudspriser, men det er ikke tilfældet. Udbudspriserne på villaer i Gladsaxe ligger ret stabilt omkring ca 5mill kr., et niveau der har været stabilt de seneste flere år. Til gengæld er prisnedslagene dykket, og det vil sige, at man som villasælger i Gladsaxe ikke behøver at give sig i pris i samme grad som tidligere.

Så den primære årsag til stigningerne i de realiserede salgspriser er faktisk, at sælgerne ikke længere giver rabat på boligen. Det vidner om en stærk udvikling, der ikke er båret af, at ejendomsmægleren sætter prisen højere, men snarere at køberne er mere villige til at betale prisen. Den meget lave rente kan været årsag til denne udvikling.